Douai : un an ferme pour un policier qui avait écrasé un ado volontairement

La peine d'un an ferme sera aménagée, avec une détention à domicile sous surveillance électronique, et assortie d'un an de sursis probatoire avec obligation de dédommager la victime. En plus de sa peine de prison, l'individu s'est vu condamné à une interdiction définitive d'exercer, le tribunal correctionnel de Douai sanctionnant un comportement "totalement incompatible avec sa fonction de policier".

L'ex-chef de la BAC de Douai avait par ailleurs "cherché à dissimuler" la réalité après les faits, selon les propos de la présidente, Karolina Siejka, qui a souligné, lors du délibéré, "l'absence totale de remise en question".