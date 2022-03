Douai : un inconnu pénètre dans une école primaire et donne des cours aux enfants

Une fois les enfants dans la cour, le faux enseignant a été mis à la porte. Pas de quoi le dissuader de récidiver. Peu après, il aurait tenté de s'introduire dans une autre école, mais un message électronique était parvenu entre temps à toutes les écoles de la ville pour alerter de la situation.

Peu après cette tentative infructueuse, il a regagné son domicile. C'est là qu'il a été interpellé avant d'être placé en en garde à vue. Une plainte a par ailleurs été déposée. Le suspect encourt jusqu'à un an de prison et 7500 euros d'amende pour l'intrusion dans l'école. Reste à savoir si son infraction se limite à une intrusion ou si d'autres faits et gestes ont été commis dans l'école.