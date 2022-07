Double meurtre d'enseignants à Pouyastruc : la gendarmerie relance l'appel à témoins

Dès l'alerte le 4 juillet, les enquêteurs étaient partis à la recherche de cet homme, ouvrier dans une usine des Pyrénées-Atlantiques qui fabrique des moteurs d'hélicoptères. Le 5 juillet au petit matin, sa grosse cylindrée avait été retrouvée à Jaca en Espagne.

"On le recherche activement dans ce secteur, mais on le recherche également dans notre département et dans les départements voisins. Les recherches ne sont pas limitées. Nous utilisons tout ce que nous pouvons pour pouvoir le localiser et l'entendre" avait indiqué Pierre Aurignac, procureur de la République de Tarbes à l'occasion d'une conférence de presse le 6 juillet.

Le magistrat avait aussi précisé que Cédric Tauleygne était "tireur sportif". "Il a un certain nombre d'armes que nous avons découvertes à son domicile. Il a été également réserviste de la gendarmerie et a été réserviste par le passé également au 35e régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes. C'est quelqu'un qui connaît les armes" avait-il ajouté.

A-t-il poursuivi sa route à pied ? Avait-il un autre véhicule dans la région ? Quelqu'un est-il venu le chercher ? On ignore tout de sa cavale pour l'instant. Son téléphone portable ne borne plus et le contact téléphonique qu'il y avait eu entre le suspect et les militaires ne s'est pas reproduit depuis le 5 juillet.