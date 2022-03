"Je n’ai pas tué Narumi", assure Nicolas Zepeda au premier jour de son procès

Selon l'accusation, Nicolas Zepeda a étouffé son ex-petite amie après une journée et une nuit de retrouvailles, s'est débarrassé de son corps dans une forêt du Jura et a envoyé des messages aux proches de l'étudiante sur les réseaux sociaux pour leur faire croire qu'elle était encore vivante et retarder le début des recherches.

Mais le corps de Narumi Kurosaki n'a jamais été retrouvé et Nicolas Zepeda, unique suspect, affirme l'avoir quittée vivante avant de poursuivre son séjour en Europe puis de rentrer au Chili. Le procès doit se tenir jusqu'au le 12 avril. L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité.