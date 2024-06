Un homme de 87 ans a été mis en examen pour l'assassinat de sa fille "lourdement handicapée". Les faits ont eu lieu lundi à Nommay, dans le Doubs. C'est la mère qui a retrouvé sa fille la tête dans un sac plastique, un torchon autour du cou, et du ruban adhésif obturant la bouche et le nez.

C'est un drame qui a touché toute une famille, lundi 3 juin, dans la petite commune de Nommay (Doubs), qui compte quelque 1600 habitants. Dans la matinée, la mère d'une femme de 57 ans et "lourdement handicapée" a retrouvé sa fille "gisant sur le sol, inanimée", avec un plaid sur le corps, la tête dans un sac plastique, un torchon autour du cou, et du ruban adhésif obturant la bouche et le nez, a indiqué mardi soir le procureur de la République de Montbéliard, Paul-Edouard Lallois, au cours d'une conférence de presse.

Soupçonné d'avoir tué son enfant, le père de la victime, âgé de 87 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. L'homme avait tenté de se pendre, avant d'être pris en charge par les secours, alertés par son épouse, âgée de 90 ans, qui avait coupé la corde.

Il a reconnu les faits

Le couple vivait seul avec sa fille, atteinte d'une "forme sévère d'autisme", dont il s'occupait depuis la naissance. Incapable de parler, la cinquantenaire avait besoin d'une "prise en charge permanente" par ses parents en dehors des moments passés en institution la semaine, a expliqué le magistrat.

En garde à vue, l'octogénaire a reconnu être à l'origine du décès de sa fille, un projet qu'il affirme avoir élaboré "seul". Il a précisé avoir déjà tenté de l'étrangler deux jours plus tôt avec une corde, sans y parvenir. Il a expliqué que la prise en charge de sa fille, compte tenu de son âge et de celui de son épouse, devenait "trop lourde à porter". "Je ne voulais pas laisser mon épouse seule avec la prise en charge de notre fille", a-t-il soutenu, selon des propos rapportés par le procureur.

Pas d'antécédents judiciaires

Le mis en cause ne présente aucun antécédent judiciaire. Il a été mis en examen mardi soir pour "assassinat" et placé en détention provisoire. Une autopsie du corps de la victime doit avoir lieu mercredi pour confirmer l'origine de son décès.

Les deux parents, appréciés sur la commune, se sont occupés de leur fille toute leur vie, un "dévouement" salué par le voisinage.