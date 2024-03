Doubs : un médecin mis en examen pour viol et agressions sexuelles sur des patientes

Un généraliste de 66 ans a été mis en examen mardi pour viol et agressions sexuelles. Ce médecin aurait commis les faits à Morteau, où il exerçait entre 2023 et 2024. Vingt patientes, âgées en majorité de 18 à 30 ans, ont dénoncé les faits.

Il est poursuivi pour un viol et vingt agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction. Mardi, un médecin généraliste âgé de 66 ans exerçant à Morteau (Doubs) a été mis en examen pour un viol et des agressions sexuelles sur 20 patientes, indique le procureur de la République de Besançon, Étienne Manteaux.

Les premières plaintes ont été déposées en janvier 2024 et les faits dénoncés s'étendent d'avril 2023 à février 2024. Le médecin a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer.

Plus de 200 personnes entendues

Les gendarmes de Morteau et de Pontarlier ont compilé la liste des patients et entendu plus de 200 personnes. Des patientes ont notamment rapporté que le médecin s'était positionné dans leur dos en leur touchant les seins, alors qu'elles consultaient pour un tout autre motif, certaines affirmant même avoir senti une érection dans leur dos, selon le procureur.

"Ces gestes s'accompagnaient de remarques sur leur plastique et d'actes de séduction absolument inappropriés, selon ces femmes en situation de vulnérabilité après avoir dû se dénuder, alors qu'elles venaient pour une tout autre raison", souligne Étienne Manteaux. La plupart des plaignantes sont âgées de 18 à 30 ans.

Le médecin conteste les faits

"Le mis en cause nie tout", poursuit le magistrat. "Il explique qu'il est resté dans le strict cadre médical et que les patientes n'ont pas compris le sens de ses actes thérapeutiques." Officiellement à la retraite, le sexagénaire exerçait encore quelques jours par semaine dans un cabinet "éphémère" géré par la ville de Morteau pour pallier un manque de médecins.

"Pour l'instant, il n'y a que des patientes ayant consulté à Morteau qui se sont fait connaître. Aucune personne de la patientèle du médecin à Étalans (où il exerçait avant sa retraite) ne s'est fait connaître", précise Étienne Manteaux, ajoutant que "si certaines patientes considèrent avoir été victimes de tels agissements, elles peuvent se présenter à la gendarmerie".