Doutes sur des pièces de moteurs d'avion : l'UE enquête sur des certificats possiblement "falsifiés"

Ces moteurs, du modèle CFM56, ont été produits à 34.000 exemplaires et distribués par la société britannique AOG Technics, selon une enquête de Bloomberg. Concrètement, l’entreprise est soupçonnée d'avoir distribué des "pièces non approuvées" à des ateliers de maintenance. Le nombre de moteurs possiblement concernés par ces faux certificats et mis sur le marché n’est pas connu, d’après le média et l’AFP.

"Plusieurs pièces de moteurs CFM56 distribuées par AOG Technics ont été fournies avec des certificats falsifiés", les organismes de certification cités ayant indiqué que les documents concernés "ne provenaient pas de leur organisation", selon un communiqué de l'AESA. Cette enquête doit viser à des vérifications de plusieurs pièces. En cas de falsification avérée, celles-ci seront remplacées ou bien mises à l’écart si elles ne sont pas encore installées.