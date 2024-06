Début janvier 2014, Micheline Grandin, 78 ans, était retrouvée morte chez elle à Draguignan (Var). La victime présentait de nombreuses traces de violences mais son meurtrier n'a jamais été identifié. Le parquet de Nanterre annonce que ce cold case vient d'être élucidé.

C'est l'une de ses amies qui, le 12 janvier 2014, a donné l'alerte. Ce jour-là, elle s'est présentée au domicile de Micheline Grandin, 78 ans, au 5ᵉ étage d'un immeuble situé 277 boulevard Marcel Pagnol à Draguignan (Var) car les deux femmes avaient prévu de passer un moment ensemble.

En poussant la porte, la convive a trouvé la septuagénaire gisant dans une mare de sang. La victime présentait également de multiples traces de violences. Immédiatement alertée, la police s'était rendue sur place pour procéder aux relevés et constatations. Et très vite, les enquêteurs se sont aperçus que le sac à main de la victime avait disparu, privilégiant ainsi la thèse du crime crapuleux.

Toutefois, malgré les nombreuses investigations menées au fil des jours, des mois puis des ans, le crime ne sera jamais élucidé... Jusqu'à la semaine dernière.

Le mis en cause avait déjà été placé en garde à vue

Ce mardi, le parquet de Nanterre indique en effet que ce meurtre datant d'il y a plus de dix ans "a fait l’objet d’une information judiciaire ouverte le 30 janvier 2014." Le juge d’instruction de Draguignan s’est alors dessaisi au profit du Pôle national des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE ) le 23 août 2022 et "Emmanuelle Ducos, vice-présidente en charge de l’instruction au PCSNE a été désignée suite à une requête du 27 octobre 2022", explique-t-il.

"La ré-exploitation des scellés ordonnée par celle-ci a permis d’orienter de nouveau les investigations vers un membre de l’entourage de la victime (âgé de 18 ans lors des faits NDLR) au moment de son décès, déjà suspecté en 2014 mais non poursuivi compte tenu de l’alibi qu’il avait fourni", détaille le parquet.

Le 4 juin dernier, ce suspect a été interpellé dans une commune qui n'a pas été précisé. Aujourd’hui âgé de 28 ans, il a été à nouveau placé en garde à vue. "À l’issue de ses auditions dans ce cadre, il a été déféré devant le magistrat instructeur, mis en examen du chef de meurtre sur personne vulnérable et présenté au juge des libertés et de la détention qui l’a placé sous mandat de dépôt criminel", détaille le parquet de Nanterre.

Selon RTL qui a révélé la résolution de ce cold case, ce sont de nouvelles analyses ADN ordonnées sur les scellés qui ont permis d'identifier l'empreinte génétique du mis en cause sous les ongles de la victime.