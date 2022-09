Accident mortel à Millas : la conductrice du car scolaire jugée à partir de lundi

Ils s'appelaient Ophélia, Allan, Loïc, Yonas, Diogo et Teddy, et avaient entre 11 et 13 ans. Le 14 décembre 2017, ils se trouvaient avec 17 autres enfants dans un car scolaire qui devaient les ramener chez eux. Mais vers 16h, le véhicule qui les transportait a été percuté de plein fouet par un train roulant à 80km/h sur un passage à niveau de Millas (Pyrénées-Orientales). Le car a été sectionné en deux. Ces six collégiens sont morts sur le coup, et 17 autres ont été blessés.

Les quatre employés de la SNCF et leurs 24 passagers qui se trouvaient dans le train s'en sont sortis sains et saufs, comme la conductrice du car, Nadine Oliveira, retrouvée par les secours allongée au sol, en état de choc. Six ans après cette tragédie, cette femme, aujourd'hui âgée de 53 ans, est jugée à partir de ce lundi 19 septembre et jusqu'au 7 octobre devant le tribunal correctionnel de Marseille. Elle doit comparaître pour "homicides involontaires" et blessures involontaires ayant entraîné une interruption totale de travail allant de deux à 180 jours, une période qui varie selon les enfants.