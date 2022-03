Drame familial à Montreux : la thèse du suicide collectif privilégiée

Si les investigations techniques ne montrent aucun signe avant-coureur d’un tel passage à l’acte, elles ont permis d'établir la vie que menait cette famille, dont le père était français : "Depuis le début de la pandémie, elle était très intéressée par les thèses complotistes et survivalistes. Elle avait constitué un stock impressionnant de vivres en tout genre, très bien organisé, occupant la majeure partie des différentes pièces de l’appartement, devant lui permettre de faire face à une crise majeure", détaille la police. La famille vivait en quasi-autarcie, retirée de la société".

Seule la sœur jumelle de la mère des enfants travaillait à l’extérieur du domicile. "Ni la maman, ni la fillette de 8 ans n’étaient inscrites officiellement au contrôle des habitants, ce qui explique l’absence de scolarisation de cette enfant. Ces deux personnes avaient été annoncées partantes pour le Maroc en avril 2016, elles n’étaient pas censées vivre à Montreux", poursuit le communiqué. Quant au fils aîné, c’est sa scolarisation à domicile qui était précisément à l’origine de la procédure préfectorale dans le cadre de laquelle les policiers se sont présentés à l’appartement. "L’ensemble de ces éléments suggère, chez les membres de cette famille, la crainte d’une immixtion de l’autorité dans leur vie", commente la police dans son communiqué.

Dimanche, Le JDD détaillait le parcours de cette famille. Le père, Éric D. aurait grandi à Marseille. Cet élève "discret et doué" serait sorti quelques années plus tard parmi les cinq premiers de Polytechnique. L'ingénieur a travaillé ensuite, de 2009 à 2013, à la direction informatique ds ministères du Budget, des Affaires étrangères et de la Jeunesse et des Sports. En 2013, il a rejoint la société Secutix à Lausanne avant de devenir indépendant en 2016. Les jumelles, petites-filles de l'écrivain algérien Mouloud Feraoun, ont grandi dans le 5e arrondissement de Paris, sont passées par le lycée Henri IV près du Panthéon. L'un d'elle a été dentiste, l'autre ophtalmologue de renom. Seule la seconde continuait d'exercer. La première, mère des enfants, s'est vue retirer son autorisation d'exercer en 2014 pour "raisons administratives".