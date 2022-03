Drame familial de Montreux : ce qu'a révélé l'enquête

La police informe que les victimes "ont été formellement identifiées comme étant les membres d’une même famille de ressortissants français", mais ne donne aucun nom.

Néanmoins, dans son édition du 27 mars, le JDD avait donné les identités et détaillé le parcours de cette famille. Le père, Éric D. aurait grandi à Marseille. Cet élève "discret et doué" serait sorti quelques années plus tard parmi les cinq premiers de Polytechnique. L'ingénieur aurait travaillé ensuite, de 2009 à 2013, à la direction informatique des ministères du Budget, des Affaires étrangères et de la Jeunesse et des Sports. En 2013, il a rejoint la société Secutix à Lausanne avant de devenir indépendant en 2016. Les jumelles, petites-filles de l'écrivain algérien Mouloud Feraoun, ont grandi dans le 5e arrondissement de Paris, sont passées par le lycée Henri IV, près du Panthéon. L'un d'elle a été dentiste, l'autre ophtalmologue de renom. Seule la seconde continuait à exercer. La première, mère des enfants, s'est vue retirer son autorisation d'exercer en 2014 pour "raisons administratives".

La police cantonale vaudoise précise également que l'adolescent de 15 ans, seul rescapé, est toujours hospitalisé. Il est actuellement dans le coma, et son état est stable. Reste à savoir si ce dernier pourra un jour être entendu.