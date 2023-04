Trois morts et plusieurs blessés à Marseille : "c'était la guerre cette nuit", selon un syndicaliste

Nouvelles fusillades mortelles à Marseille. Au moins trois personnes sont décédées et un individu se trouve actuellement dans un état critique, touchées dans trois fusillades dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 avril, dans les quartiers populaires du nord de la cité phocéenne, rongés par le trafic de drogue, a appris TF1info de sources concordantes. Les victimes de ces trois fusillades, toutes des hommes, sont âgées d'une vingtaine d'années. Selon nos informations, ces violences urbaines ont aussi fait sept blessés, dont un en urgence absolue. Les enquêtes ont été confiées à la police judiciaire.

Deux fusillades ont éclaté à la cité du Castellas, dans le XVe arrondissement, autour de minuit, et, non loin, de l'autre côté de l'A7, près de la cité des Aygalades, haut lieu des trafics de stupéfiants. Un bilan fait état de deux hommes et six blessés, dont un avec son pronostic vital engagé. Peu avant 1h du matin, des coups de feu ont retenti dans le IIe arrondissement, vers la rue Vincent-Leblanc, proche du quartier portuaire de la Joliette, faisant un mort par balle, une urgence absolue et un blessé.

"C'était la guerre cette nuit dans les cités marseillaises (...) on ne sait pas encore si toutes ces affaires sont liées, tout laisse penser que les deux premières seraient liées, probablement encore autour du trafic de stupéfiants", explique Rudy Manna, porte-parole Alliance Police Nationale Sud. "Aujourd'hui, la police toute seule n'y arrivera pas, il va falloir qu'on ait un enjeu national contre ce trafic de stupéfiants", ajoute le syndicaliste interrogé sur LCI.