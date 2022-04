Un trafic international de stupéfiants via plis postaux démantelé

Un énorme coup de filet. Les forces de l'ordre ont démantelé, jeudi 21 avril, un important trafic international de stupéfiants. Au total, les malfaiteurs - qui faisaient transiter la marchandise dans des enveloppes via le fret postal aérien - ont pu "affranchir plus de 2300 envois pour 700 kg de produits stupéfiants, à destination de 46 pays, y compris en France pour une valeur de près de 7 millions d’euros", indique la gendarmerie dans un communiqué. Les drogues en question étaient de la MDMA, du LSD et de l'ecstasy de synthèse.