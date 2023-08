Accident sur l'A7 : une fillette de 11 ans meurt dans la Drôme, une dizaine de personnes blessées

Pour l'heure, les circonstances de l'accident n'ont pas été précisées, à ceci près qu'il est intervenu "par temps normal". Pour porter secours aux victimes, le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours a dépêché 43 sapeurs-pompiers. Un hélicoptère et deux véhicules terrestres du Smur de la Drôme ont permis d'évacuer les personnes impliquées dans l'accident, une majorité de ressortissants portugais et un Luxembourgeois, selon les autorités.

L'autoroute, fermée temporairement ce matin, est à nouveau ouverte à la circulation, mais le trafic sur l'A7 reste très perturbé en direction de Marseille. Bison Futé conseille aux automobilistes d'éviter l'A7 entre Valence et Bollène en direction de Marseille. L'A7 est l'une des autoroutes les plus chargées en période de vacances estivales. La journée de samedi est classée orange dans le sens des départs et rouge pour les retours.