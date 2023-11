Mort de Thomas : le préfet de police interdit un rassemblement d'ultradroite en "hommage" à la victime

Lundi dernier, trois personnes ont déposé une demande de manifestation à Paris en hommage à Thomas, 16 ans, tué le 19 novembre dans la Drôme. Le rassemblement, qui devait se tenir vendredi au Panthéon, a été interdit. Les organisateurs, proches de l'ultradroite, vont déposer un recours ce jeudi.

La demande a été faite par mail lundi dernier. Dans ce courriel adressé au préfet de police de Paris, Louis-Marie P-L, Constance D. et Antonin G. ont demandé l'autorisation d'organiser une manifestation le vendredi 1ᵉʳ décembre, de 19h à 21h15, sur la place du Panthéon. La requête des trois personnes évoque "un rassemblement statique à Thomas Perotto", adolescent âgé de 16 ans tué dans la nuit du 18 au 19 novembre à Crépol dans la Drôme.

Ce jeudi, comme il l'avait annoncé la veille à l'occasion d'une conférence de presse consacrée aux Jeux Olympiques 2024, le préfet de police Laurent Nuñez a confirmé que la manifestation, organisée notamment "à l'appel du collectif Les Natifs, ex Génération identitaire", (dissout en 2021), est interdite.

Des violences redoutées

Dans l'arrêté pris en ce sens, le préfet justifie sa décision en affirmant qu'elle comporte, selon lui, des risques. Tout d'abord, parce qu'elle "devrait attirer plusieurs groupuscules d'ultradroite" à l'image du Gud, d'Auctorum, du collectif féministe Némésis ou encore la Division Martel, dont le ministère de l'Intérieur va demander la dissolution.

Ensuite, parce que "des discours" pouvant inciter "à la haine, notamment raciale", pourraient y être prononcés. Enfin, le préfet alerte sur la possibilité que ce rassemblement, très largement relayé sur les réseaux sociaux, puisse attirer des nationalistes venus de toute la France "de manière concomitante des groupes antagonistes désireux d'en découdre avec les manifestants de l'ultradroite."

Un recours va être formulé

Immédiatement après avoir pris connaissance de la décision du préfet, Les Natifs ont annoncé qu'ils allaient déposer dans la journée un référé-liberté afin de contester "cette interdiction profondément liberticide".

"Cette interdiction ne repose sur aucun argument valable et nos avocats sont déjà sur le dossier, il y a de fortes chances que le rassemblement ait donc lieu comme prévu. Pour Thomas, pour les victimes de Crépol et pour tous les autres, nous ne nous tairons pas", écrivent-ils dans un communiqué sur X (anciennement Twitter).

Antoine, porte-parole du collectif que TF1info a pu joindre ce jeudi, confirme ne pas comprendre cette interdiction. "Nous sommes un mouvement politique de droite. Notre but est de faire des actions pacifiques pour influencer sur la vie politique pour qu'il y ait des mesures qui soient prises dans notre sens, pas qu'il y ait des personnes qui viennent tout casser" soutient-il.

Un autre rassemblement interdit à Bordeaux

Vendredi 1ᵉʳ décembre également, un autre rassemblement en hommage à Thomas Perotto est annoncé à Bordeaux à l'appel de La Bastide Bordelaise. Ce dernier vient aussi d'être interdit par le préfet de la Gironde via un arrêté. "Le groupuscule d'ultra-droite La Bastide bordelaise souhaitant se rassembler au même lieu et au même horaire, le risque de réaction violente des groupes antagonistes de l'ultragauche girondine est hautement probable", explique le préfet.

Ce dernier rappelle, comme Laurent Nuñez, que ce rassemblement intervient par ailleurs "dans le contexte actuel du rehaussement maximal de la posture Vigipirate et des violences commises lors des manifestations organisées par des militants de l'ultradroite à Romans-sur-Isère et à Lyon."

"Toute infraction à cet arrêté sera réprimée et punie de six mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende", insiste-t-il enfin.

Plusieurs manifestations violentes

Le week-end dernier, une centaine de militants cagoulés venus de différentes villes ont manifesté violemment dans les rues de Romans-sur-Isère dans le but d'en "découdre" avec les jeunes du quartier de la Monnaie, d'où sont issus plusieurs des mis en cause dans l'affaire de la mort de Thomas.

Lundi soir, huit personnes ont été interpellées, soupçonnées d'avoir participé à un cortège non déclaré dans le centre-ville de Lyon. À Paris enfin, six membres de la mouvance hooligan affiliés à l'ultradroite, dont quatre fichés S, ont été interpellés lundi soir lors d'un regroupement de supporters du Paris Saint-Germain (PSG).

"Il y a un regain des rassemblements d'ultradroite aussi à Paris. Nous sommes extrêmement attentifs", avait insisté mercredi le préfet de police de Paris à l'occasion d'un point presse consacré à la sécurité des Jeux Olympiques 2024.