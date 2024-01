Drôme : disparition inquiétante d'une randonneuse le 1ᵉʳ janvier, un appel à témoins lancé

Une femme âgée de 56 ans a disparu le lundi 1ᵉʳ janvier après avoir quitté son domicile de Charpey (Drôme). Ce jour-là, elle est partie faire de la randonnée. Un appel à témoins a été lancé mardi par les gendarmes de Chatuzange-Le-Goubet.

Elle est connue comme sportive et, selon ses proches, elle pratique la randonnée quotidiennement. Lundi dernier pourtant, Anne Tissier, épouse Wechsler, n'est pas rentrée chez elle après être partie marcher. Ce jour-là, cette femme de 56 ans a quitté le domicile familial de Charpey à l'est de Valence dans la Drôme vers 11 heures pour s'adonner à sa passion, mais ne l'a jamais regagné. Ses proches ont signalé sa disparition aux forces de l'ordre.

Malgré des recherches le jour même, la quinquagénaire n'a pas été retrouvée. Mardi, la gendarmerie de Chatuzange-Le-Goubet a décidé, en accord avec le procureur de la République, de lancer un appel à témoins suite à cette disparition inquiétante.

Signalement

La personne disparue mesure 1,60 mètre et pèse 40 kilos. Elle a les cheveux blonds, mi-longs et les yeux bleus. Le jour de sa disparition, elle portait un pantalon de randonnée de couleur sombre, un t-shirt de sport clair, une veste de sport sombre et un sac à dos noir.

Toute personne disposant d'informations est invitée à contacter les enquêteurs de gendarmerie au 04 75 70 03 37 ou à composer le 17.