Drôme : le crâne d'un homme retrouvé dans le Vercors, une potentielle victime de Nordahl Lelandais ?

Vers la fin d'un mystère ? Ce mercredi, le procureur de la République de Valence informe dans un communiqué que le crâne d'un Drômois recherché depuis plus de six ans a récemment été retrouvé dans le massif du Vercors, sans donner davantage de précisions sur les circonstances de cette découverte.

Cet homme, prénommé Éric Foray et âgé de 47 ans, avait disparu le 16 septembre 2016 après avoir, vers 12h30, acheté du pain et fait d'autres courses pour le repas à Chatuzange-le-Goubet dans la Drôme. Son véhicule était vu pour la dernière fois circulant en direction du sud-est de cette commune. Sans nouvelles de lui et inquiet, son entourage avait alerté les secours quelques heures plus tard. En vain : ni le quadragénaire ni son véhicule n'avait été retrouvé.

Une enquête initiale avait été ouverte pour "enlèvement et séquestration" et confiée au groupe "cold case" de la section de recherches de Grenoble appuyé par le Groupement de gendarmerie de la Drôme. La disparition d'Eric Foray fait partie, depuis 2017, des centaines de dossiers réexaminés pour y déceler une éventuelle implication de Nordahl Lelandais.