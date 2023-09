Drôme : un homme jugé pour un meurtre et des viols sur mineurs, plus de 20 ans après

En 2019, l'affaire rebondit : l'unité spécialisée dans les affaires non élucidées de la gendarmerie ressort le dossier en exploitant une ancienne piste avec de nouveaux moyens techniques. Le parquet de Valence rouvre l'enquête pour assassinat. L'analyse de l'ADN retrouvé sur le mégot près du corps, mais aussi sur le t-shirt et dans les prélèvements vaginaux de la victime, confond Raymond Touillet. Il est interpellé en juin 2020 et reconnaît partiellement les faits.

Cet habitant de Romans-sur-Isère était déjà "depuis 2008 enregistré dans le Fnaeg" après une condamnation pour "violences intra-familiales", selon Me Jean-Meire. "La justice s'est-elle donné les moyens suffisants et nécessaires pour résoudre l'enquête au plus tôt ?", s'était-elle interrogée en amont du procès. L'enquête sur sa personnalité a aussi fait émerger les accusations de viols sur ses proches, dont il doit répondre cette semaine. Le verdict est attendu jeudi.