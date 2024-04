Drôme : un adolescent tué à l'arme blanche à Romans-sur-Isère

Un adolescent est mort, mardi soir, tué par arme blanche à Romans-sur-Isère. Les faits se sont déroulés dans le quartier sensible de la Monnaie. Aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade.

Nouveau drame en Isère. Un adolescent né en 2008 est décédé, mardi 9 avril, dans la commune de Romans-sur-Isère. Selon les informations de TF1-LCI, c'est aux alentours de 21h que les policiers sont appelés pour intervenir dans le quartier sensible de la Monnaie. Une fois sur place, ils découvrent un jeune homme en arrêt cardio-respiratoire, avec une plaie au niveau du dos. Malgré l'intervention des secours, l'adolescent, qui n'est a priori pas connu des services de policer, décède un peu plus tard à l'hôpital. Pour le moment, les circonstances du drame ne sont pas connues, et aucune interpellation n'a eu lieu.

Le quartier sensible de la Monnaie de Romans-sur-Isère s'est retrouvé sous les feux de l'actualité ces derniers mois à la suite du décès de Thomas, un lycéen de 16 mortellement blessé en novembre à la fin d'un bal de village à Crépol, dans la Drôme. L'enquête n'a pas permis d'identifier l'auteur du coup de couteau qui a provoqué la mort de ce jeune qui a suscité l'émotion dans la région et mobilisé l'ultradroite sur le thème de la sécurité, des quartiers sensibles et de l'immigration. Certains des mis en examen pour "homicide volontaire en bande organisée" dans le cadre de cette affaire sont originaires de la cité de la Monnaie.