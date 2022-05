Drôme : un détenu profite d'une sortie au zoo pour s'évader

Selon le parquet, le parcours pénitentiaire d'Ahmed B.," était ponctué de plusieurs incidents en détention et d'une précédente évasion en 2017 à l'issue de laquelle il avait été interpellé et réincarcéré. Depuis lors et jusqu'au 3 mai 2022, il n'avait bénéficié d'aucune mesure de sortie".

Depuis plusieurs mois et son incarcération à Valence, l'Administration Pénitentiaire relevait "une dynamique positive dans son

comportement avec notamment une formation, une indemnisation des victimes, une inscription sur la liste d'attente pour travailler..."

"Compte tenu du profil de l'intéressé et dans un souci de préservation de l'ordre public, tous les moyens sont engagés afin de

rechercher activement ce condamné", précise le parquet de Valence.