Drôme : un homme âgé de 29 ans tué par balles, un autre grièvement blessé

Nouvelle soirée sanglante mardi à Valence. C'est dans la commune de la Drôme, trois jours seulement après que deux hommes âgés de 38 ans ont été tués par balles, qu'un nouveau drame s'est produit.

Dans la soirée du 9 mai, les services de la police nationale ont en effet été appelés pour intervenir dans le quartier de Fontbarlettes à la suite de coups de feu. "Une fois sur place, les policiers ont découvert une victime au sol, blessée par balles et inconsciente. Ils ont prodigué les premiers soins. La victime a été ensuite rapidement transportée à l’hôpital, où elle est décédée. Dans le cadre de cette intervention, un autre blessé a été également découvert, avec notamment une blessure grave non vitale. Il dit avoir été enlevé et violenté plus tôt dans la soirée", indique le parquet de Valence à TF1info. Selon nos informations, la victime la plus âgée est un homme de 29 ans. Il a été atteint par sept balles. Le second, âgé de 26 ans, a été blessé à l’oreille.