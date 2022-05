Drôme : un loup qui allait s'en prendre à des ovins abattu

Au cours de l'année 2022, dans le respect des conditions réglementaires, plusieurs canidés avaient été abattus comme le détaille la préfecture de la Drôme dans son communiqué.

Un loup avait été "prélevé" (abattu, ndlr) dans la nuit du 9 au 10 février à Crest, sur un élevage qui avait fait l’objet de trois attaques consécutives les jours précédents, provoquant la mort de 19 ovins.

Dans la nuit du 7 au 8 mars 2022, un prélèvement a été opéré à proximité d’un élevage ovin qui avait subi au cours des 12 derniers mois au moins 7 attaques imputables au loup sur les communes de Gigors et Lozeron et Leoncel, ayant causé la mort de 11 ovins et un veau.

Enfin, le dernier prélèvement est intervenu sur ce même élevage, en complément des mesures de contre la prédation du loup mises en œuvre par l’éleveur pour la protection de son troupeau domestique, alors qu’il avait subi, depuis le premier tir, deux attaques supplémentaires imputables au loup, le 10 puis 19 mai, sur la commune de Gigors et Lozeron, ayant fait au total 37 victimes, dont 25 brebis ou agneaux tuées et causés de graves blessures sur 12 autres, nécessitant d’en euthanasier neuf immédiatement.

Pour rappel, toute attaque ou suspicion d’attaque de loup doit être signalée à la Direction Départementale des Territoires, au numéro suivant : 04.81.66.81.70. Un répondeur, activé 7 jours sur 7, permet l’enregistrement de l’appel.