Une micro-pile sème la panique dans une crèche, 43 enfants conduits à l'hôpital

Panique à la pouponnière. Mardi 28 février, le personnel de la crèche des Balives, à Valence, dans la Drôme, s'est aperçu qu'une micro-pile avait disparu l'un des jeux lumineux utilisés au cours d'une activité destinée "aux grandes sections". L'établissement a été fouillé de fond en comble chaque pièce, à la recherche du minuscule objet, dangereux - risque d'asphyxie, voire de brûlures - s'il est ingéré par maladresse ou méconnaissance par un tout petit. Mais celui-ci est resté introuvable.

De quoi plonger dans l'inquiétude les professionnels de la petite enfance. Craignant que la micro-pile ait été avalée par mégarde, le SAMU a été prévenu, ainsi que les parents de la quarantaine d'enfants, accueillis à la crèche ce jour-là, rapporte Le Dauphiné Libéré. "Tous les parents ont été contactés par le SAMU et des radiographies (thorax et abdomen) ont été réalisées sur les enfants à la Clinique Pasteur, à l'hôpital de Valence et à l'hôpital de Romans-sur-Isère", a indiqué Valence Romans Agglo dans un communiqué, relayé par France Bleu. "Les médecins ont pu affirmer qu'aucun (des 43 enfants) n'avait ingurgité la pile."