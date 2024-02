Isère : un suspect mis en examen après le cambriolage d'un local du Secours Populaire

À la veille de Noël, un entrepôt du Secours Populaire avait été cambriolé et saccagé à Échirolles (Isère). Après un mois et demi d'enquête, un suspect a été interpellé et écroué il y a quelques jours, mais le centre d'aide fonctionne toujours au ralenti.

Depuis un mois, ils n'ont rien lâché. Hors de question pour les dizaines de bénévoles de baisser les bras après un cambriolage. Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2023, le local de 800 mètres carrés a été saccagé, un véhicule désossé, des cartons éventrés et portes enfoncées. Le préjudice se chiffre entre 300.000 et 400.000 euros. "Ça fait toujours quelque chose au cœur. Tout ce qu'on a fait en un an est parti en fumée à cause de quelques voyous", explique Nabil Chetouf, secrétaire général du Secours Populaire de l'Isère.

Besoin urgent de trouver un local de stockage

Sans lieu de stockage, impossible de recevoir de nouveaux dons matériels. L'association cherche donc un autre entrepôt, et ce n'est pas si simple. "On a trouvé sur des courtes durées de trois mois. L'idéal, c'est une situation pérenne, ça nous permet d'avoir une visibilité à long terme", précise Benoit Lebrun, bénévole au Secours Populaire. Sans solution, ils lancent donc un appel aux entreprises et collectivités locales. "S'ils peuvent nous apporter une aide, sur la recherche de locaux, ça devient urgent", estime-t-il.

Dans le seul département de l'Isère, ce sont 30.000 personnes qui bénéficient de ces dons. Depuis le cambriolage, le Secours Populaire a reçu 250.000 euros d'aide. Du côté de l'enquête, un individu a été mis en examen, notamment pour vol en réunion, et placé en détention provisoire.