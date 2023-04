"Écœurés" : la colère des proches des victimes du crash du Rio-Paris après la relaxe d'Airbus et d'Air France

Cette petite concession n'empêche pas les entourages des victimes de se dire "écœurés" par cette décision. "Nous attendions un jugement impartial, ça n'a pas été le cas. Nous sommes écœurés", réagit Danièle Lamy, présidente de l'association Entraide et Solidarité AF447. "Il ne reste de ces 14 années d'attente que désespérance, consternation et colère", se désole-t-elle. "On nous dit : Air France et Airbus sont responsables, mais pas coupables. Et c'est vrai que nous, on attendait le mot coupable", abonde Me Alain Jakubowicz, un des avocats des parties civiles. "Non, cet accident n'est pas dû à la fatalité, oui, cet accident aurait dû être évité", martèle-t-il.

"Ça n'a pas de sens pour moi. J'ai un sentiment d'injustice. Je trouve la loi mal faite", lâche d'une voix brisée Ophélie Toulliou, qui a perdu son frère dans l'accident, partageant son "incompréhension".