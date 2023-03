À Lille, plusieurs étudiantes pensent avoir été droguées en boite de nuit, certaines après des piqûres

"Nous condamnons fermement ces actes graves. Les BDE restent à l'écoute de toutes les victimes et sont pleinement mobilisés dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelle, aujourd'hui et à l'avenir", insiste le collectif qui regroupe notamment le Celsa, l'école de journalisme de Sciences Po, ou encore l'ESJ Lille.

Sollicité sur cette affaire, le parquet de Lille n'avait pas encore répondu à notre demande ce jeudi en fin d'après-midi.