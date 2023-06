Écoles fermées après des menaces de mort : que se passe-t-il à Valence ?

"On ne pensait pas que ça arriverait mais il n'est pas rare ces derniers temps que Valence soit comparée à Marseille. Les règlements de compte sont devenus très fréquents et leur issue s'est malheureusement avérée depuis janvier souvent tragique", reconnaît auprès de LCI une source policière qui souhaite garder l'anonymat. Ces histoires sanglantes, sur fond de trafic de stupéfiants, sont-elles à l'origine des événements survenus lundi dernier devant une maternelle et une école primaire de la ville de la Drôme?

Si le lien n'est pas clairement établi, pour certains il ne fait guère de doute. Ainsi, lundi dernier, plusieurs parents et enfants assurent avoir fait l'objet de menaces de mort, par des personnes qui seraient des trafiquants ou des dealers. "Il y a eu un mouvement d'inquiétude de la part de parents d'élèves lundi vers 13h20 au moment où ils ramenaient leurs enfants à l'école après la pause méridienne. Il s'agit selon les premières investigations, de menaces qui ont été proférées par des personnes qui circulaient à bord d'une ou plusieurs voiture (s) à l'encontre de famille qui se trouvaient devant l'école primaire Brossolette dans le quartier du Plan. Des échanges entre ces parents et ces tiers non identifiés ont eu lieu avant que les parents et leurs enfants ne trouvent refuge dans l'école", détaille ce mercredi Pascal Clément, directeur académique de la Drôme, à TF1info.

"Ces événements interviennent dans un climat de forte tension sur le secteur des deux quartiers des hauts de Valence marqués par des violences ces temps-ci avec plusieurs assassinats et règlements de compte. L'inquiétude est là, et elle a débouché sur un droit de retrait des enseignants de deux écoles mardi 6 juin : l'école primaire Brossolette et l'école maternelle Jules Vallès" ajoute-t-il. Dans ce deuxième établissement en effet, et presque au même moment, le même genre d'événements seraient survenus.