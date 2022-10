Après Paris, Toulouse ou Rennes, les "Dégonfleurs de pneus" sévissent dans les Hauts-de-Seine

Outre-manche, on les appelle "The Tyre Extinguishers". En France, ils sont réunis sous le nom des "Dégonfleurs de pneus" ou encore "Dégonfleurs de SUV". Depuis plusieurs mois maintenant, les membres de ce collectif dégonflent les pneus des 4x4 et SUV garés dans les villes françaises. L'Île de Ré, Paris, Toulouse ou encore Rennes ont vu passer ces militants écologiques d'un nouveau genre.

La semaine dernière, c'est dans les Hauts-de-Seine qu'ils ont sévi. Plus de 60 véhicules ont été la cible de ces dégonflages dans la nuit de vendredi à samedi. "Le commissariat de Meudon a recueilli pour ce type de faits une quinzaine de plaintes et plusieurs pré-plaintes en ligne qui nécessitent encore confirmation. Ces faits font donc l’objet d’enquêtes menées par ce commissariat. Le commissariat de Sèvres a également constaté des faits similaires autour du 15 septembre et enquête également", précise le parquet de Nanterre à TF1info.