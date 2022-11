Après deux ans de cavale, le négationniste français Vincent Reynouard interpellé par la police écossaise

Dans plusieurs vidéos diffusées sur internet, Vincent Reynouard a remis en cause ce massacre. Une étroite coopération entre la justice française et britannique a été nécessaire pour obtenir son arrestation. "Il n'existe pas d'incrimination pour négationnisme au Royaume-Uni, mais grâce à un vieil extrait d'un arrêt de la cour d'appel de Caen de 2015", qui avait condamné Vincent Reynouard à un an de prison ferme pour négation de crimes contre l'humanité, "nous avons pu convaincre les Britanniques d'aller le chercher", a expliqué à l'AFP le général Jean-Philippe Reiland, chef de l'OCLCH.

Quelques mois plus tôt, il avait été condamné à deux mois de prison pour complicité de contestation de crime contre l'Humanité pour un article paru en mai 2011 dans l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol.