Eddy de Pretto : 17 personnes devant la justice après une vague de haine en ligne contre le chanteur

Il avait reçu des milliers de menaces de mort, de messages haineux et homophobes, en seulement quelques jours. Plus d'un an après la vague de haine en ligne dont le chanteur Eddy de Pretto avait été victime, 17 prévenus ont été renvoyés devant la 10e chambre du Tribunal correctionnel de Paris, dans le cadre d'une audience qui se tiendra les 3, 4, 6 et 7 octobre prochains, indiquent dans un communiqué, ce dimanche 2 octobre, les avocats de l'artiste.

Ces individus seront jugés des chefs de harcèlement en ligne, avec interruption totale de travail (ITT) de plus de huit jours, et harcèlement en ligne avec ITT de plus de huit jours commis en raison de l’orientation sexuelle de la victime, révélait Le Parisien, en mars dernier. Une enquête, ouverte par le Pôle national de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris, avait permis l'interpellation de ces 17 personnes, en mars dernier.