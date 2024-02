Disparition inquiétante : un enfant de 9 ans recherché dans les Landes

La gendarmerie des Landes a lancé un appel à témoins pour retrouver le jeune Eden, 9 ans. Sa disparition est jugée inquiétante. C'est sa mère qui a prévenu les autorités après que le cartable et le téléphone de son fils ont été retrouvés dans un fossé.

À la recherche d'Eden. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la gendarmerie des Landes a lancé un appel à témoins pour retrouver un enfant de neuf ans suite à sa disparition inquiétante. "Mesurant 1,45m", il est "de corpulence fine", a les "cheveux courts châtains" et portait un "sweat à capuche gris/bleu" et un jogging, des tennis et un blouson Kaporal noirs, selon la description des gendarmes dans leur appel à témoins.

Le cartable et le téléphone retrouvés dans un fossé

Eden aurait disparu ce jeudi 8 février à 17h45 sur la commune de Soustons, dans les Landes. Selon le signalement, il "serait à bord d'un véhicule de marque Renault Clio de couleur noir". D'après des informations de TF1/LCI, les parents sont séparés et c'est le père qui avait alors la garde du jeune garçon. Mais à 18h jeudi, la mère est prévenue que le cartable et le téléphone de son fils ont été retrouvés dans un fossé.

Elle prévient alors immédiatement les gendarmes. Depuis, une trentaine de gendarmes du département a été mobilisée. Un hélicoptère de la gendarmerie de Bayonne a également été inclus aux recherches qui sont toujours en cours. En cas d'informations, la gendarmerie appelle à contacter la brigade de Soustons au 05.58.41.44.48, ou de composer le 17. "N'intervenez pas vous-même", rappelle les forces de l'ordre.