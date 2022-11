Effondrement à Lille : nouvelle évacuation et commerces à l'arrêt

Des dizaines de badauds s'y pressent quotidiennement. Certains habitants regardent actuellement d'un autre œil ce quartier historique en plein cœur de Lille. "Regarder là, la fissure. Avant on ne regardait pas tout ça", commente une femme.

En une semaine, le périmètre de sécurité s'est réduit de deux tiers. Mais à l'intérieur de celui-ci, tous les magasins restent fermés. Rosalie Thernaux, opticienne, ne cache pas son inquiétude. "Il y a un de mes confrères qui est juste au coin qui a décidé de fermer la porte parce que covid, gilet jaune et là, c'était pour lui le coup de massue. Là, ça fait déjà plus d'une semaine. On a déjà perdu deux samedis. Si on reperd un troisième, cela risque d'être un petit peu compliqué", admet-elle.

Samedi matin, neuf habitants d'immeuble voisin ont été évacués. Plusieurs fragilités ont été détectées sans lien avec la catastrophe. La mairie de la ville a ainsi décidé d'évacuer ces quelques habitants supplémentaires dans cette même rue, "par précaution", le temps pour les experts de rendre leurs rapports sur l'état des bâtiments. "Des expertises sont réalisées depuis lundi pour vérifier l'état des bâtiments qui auraient pu être impactés par ce mouvement", rappelle-elle dans un communiqué.