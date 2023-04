Effondrement à Marseille : les huit victimes identifiées, la piste d'une explosion due au gaz privilégiée

Dans ce dernier communiqué, la procureure de Marseille a égrené les noms et âges des nouvelles victimes identifiées. Il s'agit de Marion Blox et Mickaël Lequeux, le couple de trentenaires du 2e étage et d'Anna Sinapi et Jacky Morand, le couple d'octogénaires du rez-de-chaussée.

Mardi, la police scientifique avait déjà pu identifier Nicole Gacon, 65 ans, qui vivait au rez-de-jardin ; Antoinietta Alaimo, épouse Vaccaro, 88 ans, habitante du premier étage ; et enfin Jacques et Anne-Marie Praxy, 74 ans tous les deux, le dernier couple du 3e étage.