Effondrement à Marseille : quarante-cinq immeubles évacués, quelle prise en charge pour les sinistrés ?

Se pose alors, pour les personnes évacuées, la question de la suite des événements. Quand vont-elles pouvoir rentrer ? Pas avant ce mardi soir, au mieux, d'après les autorités. Et seulement pour ceux qui vivaient le plus loin de l'explosion qui a eu lieu au 17 rue de Tivoli dans la nuit du 8 au 9 avril. Les habitants logés à proximité de la rue et dans les deux perpendiculaires, rue Jaubert et rue de l'Abbée de l'épée, ont été évacués.

Trente-trois immeubles en tout ont été vidés de leurs occupants, un peu plus de 200 personnes ont du laisser leur logement. Parmi elles, Patrick, il habite juste en face du numéro 17. Dans le reportage en tête de l'article, il montre les photos qu'il a prises dans les minutes qui ont suivi l'explosion. La déflagration a touché son immeuble, peut-être gravement, au point qu'il ne sait pas s'il pourra y habiter un jour à nouveau : "L'immeuble a bougé, ça c'est sur. J'ai vu une grosse fissure sur un des murs de la maison entre la chambre et la salle à manger."