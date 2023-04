Effondrement à Marseille : identité des victimes, recherches, origine du drame... le point sur l'enquête

Après la découverte de six premiers corps entre les 9 et 10 avril, la cellule d'identification des victimes de catastrophes venue d'Ecully, épaulée par trois référents locaux venus de Nice, s'est tenue lundi soir à deux reprises. Grâce à l'ADN, aux traces papillaires et aux correspondances au niveau de la dentition des corps, quatre victimes sur les six retrouvées ont pu d'ores et déjà être identifiées.

"Sur la première cellule d'identification, une concordance a pu être établie entre M. Jacques Praxy et Mme Genovesi Anne-Marie, épouse Praxy, les deux âgés de 74 ans. Ils étaient domiciliés au troisième étage de cet immeuble. Nous avons établi la concordance de cette identification avec les deux premiers corps qui avaient été sortis des décombres, a détaillé Dominique Laurens. Nous avons également établi lors de cette première cellule d'identification la correspondance avec Mme Alaimo Antonietta, épouse Vaccaro qui était âgée de 88 ans et qui habitait au premier étage de cet immeuble".

Au cours de la deuxième réunion de la cellule d'identification lundi en fin d'après-midi, un autre corps a été identifié : celui de "Nicole Gacon, âgée de 65 ans, et qui habitait sur un rez-de-jardin entre le 15 et le 17 de la rue de Tivoli".

"Les quatre personnes qui ont été extraites des décombres sont à présent identifiées. Hier soir, les familles de ces personnes ont été informées au niveau du centre d'accueil des familles de l'identification des corps et vont pouvoir récupérer leurs proches pour entamer le travail des obsèques et du deuil", a indiqué la procureure.

Les deux autres corps extraits des décombres lundi sont en cours d'identification.