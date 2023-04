Effondrement d'immeubles à Marseille : une information judiciaire ouverte

L'enquête suit son court. Plus de deux semaines après l'effondrement d'un immeuble, dans le centre-ville de Marseille, qui avait fait huit morts et plusieurs blessés, une information judiciaire a été ouverte contre X pour homicide et blessures involontaires, a-t-on appris ce vendredi 28 avril auprès du parquet de Marseille.

L'explosion, survenue dans la nuit du 8 au 9 avril, "était bien due au gaz", selon le parquet. Elle avait soufflé un immeuble situé au 17 rue de Tivoli, faisant s'effondrer deux immeubles mitoyens et endommagé plusieurs autres. Au total, 43 immeubles avaient dû être évacués, soit 302 habitants au total. Ce vendredi, 138 personnes évacuées ont pu regagner leurs logements.