Elle avait été filmée en train de gazer un SDF : une policière condamnée à trois mois de prison avec sursis

La policière ne fera pas appel de cette décision. "Elle regrette les faits, elle fait profil bas depuis le début", a souligné son avocate. Celle-ci avait plaidé l'inexpérience de sa cliente, sur le terrain depuis six mois. "Elle a entendu le chef de bord dire 'il va me cracher dessus' et elle a fait une seule pression" sur sa gazeuse, a-t-elle expliqué.