Elle avait ironisé sur la mort d'un bébé israélien : l'influenceuse Warda A. condamnée à dix mois de prison avec sursis

Le 22 novembre 2023, Warda A., était jugée pour "apologie du terrorisme". Cette influenceuse, connue sous le pseudo "Haneia Nakai, avait notamment posté, le 3 novembre dernier, une vidéo dans laquelle elle ironisait sur un "bébé israélien brûlé dans un four". Elle a été condamnée ce mercredi à dix mois de prison avec sursis et a fait appel.

Sa vidéo avait choqué des centaines de personnes, et déclenché de très nombreux signalements. En novembre dernier, un peu moins d'un mois après le début de la guerre opposant le Hamas à Israël, consécutive au massacre du 7 octobre, Warda A. l'influenceuse connue sous le pseudo "Haneia Nakai", a publié plusieurs vidéos sur Snapchat et Instagram dans lesquelles elle commentait certains événements tragiques liés au conflit. Dans l’une d'elle, elle expliquait que le "Hamas n’était pas des terroristes". Dans une autre, le 3 novembre, elle ironisait sur "un bébé israélien brûlé dans un four".

Jugée pour "apologie du terrorisme" le 22 novembre dernier devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, cette mère de famille de 37 ans a été condamnée ce mercredi à dix mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire pendant 24 mois. Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet.

La prévenue devra également suivre un "stage de citoyenneté", a décidé le tribunal. Elle devra, en outre, verser 1.000 euros d'indemnisation et 500 euros de frais de procédure à chacune des six associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme dont le tribunal a retenu la constitution de partie civile.

"Nous avons immédiatement interjeté appel"

Contacté ce mercredi après que la décision a été rendue, son avocat, Me Ilyacine Maallaoui indique à TF1info avoir "immédiatement interjeté appel concernant l'infraction d'apologie du terrorisme." "Nous ne sommes pas d'accord avec la décision concernant la culpabilité", nous dit-il encore.