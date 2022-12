Elle injectait illégalement du botox : une esthéticienne condamnée pour blessures involontaires

Une femme de 29 ans domiciliée à Cabrières (Hérault) a été condamnée ces derniers jours à neuf mois de prison avec sursis, 600 euros d'amende et des dommages et intérêts après avoir exercé illégalement de la médecine. Elle a également été condamnée pour "pratique commerciale trompeuse", "exécution d'un travail dissimulé" et "blessures involontaires" sur deux femmes, rapporte vendredi 23 décembre dans un communiqué le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers, Raphaël Balland.

Ces derniers mois, une femme de 44 ans avait porté plainte après s'être rendue chez cette esthéticienne "pour faire des injections de botox sur le contour des yeux", poursuit le procureur. "Cette intervention avait entraîné des complications sur le visage de la victime avec un œdème, une sécheresse oculaire et des céphalées." Un cas loin d'être isolé. Une autre femme de 30 ans a, elle aussi, saisi la justice "à la suite d'une injection d'acide hyaluronique dans les lèvres ayant entraîné une infection".