Ils squattaient des châteaux et en revendaient les biens : un couple jugé le 29 février

Un couple d'escrocs présumés a été arrêté mardi dernier sur l'île d'Oléron en Charente-Maritime. Ce dernier avait pris pour habitude, accompagné de son de 13 ans, de s'installer illégalement dans de belles demeures et, notamment, d'en vendre le contenu. Il sera jugé le 29 février prochain par le tribunal correctionnel de Versailles.

Flamants rouges des Caraïbes, kangourous de Tasmanie, antilopes d'Inde, grues de Sibérie, ou encore ibis chauves... C'est pour la richesse de sa faune extraordinaire que le château de Sauvage d'Emancé, non loin de Rambouillet dans les Yvelines, est traditionnellement connu.

S'il fait la une de l'actualité ce vendredi, ça n'est pas pour promouvoir ses merveilles mais pour évoquer une affaire d'un tout autre genre ; à savoir une escroquerie pour le moins hors normes. En effet, il y a près d'un an, en mars précisément, la demeure historique entourée d'un parc d'une quarantaine d'hectares a reçu la visite d'un couple, un homme âgé de 47 ans et une femme âgée de 41 ans. Ce dernier, sous une fausse identité et feignant une aisance financière, a fait croire à la propriétaire qu'il était intéressé pour acquérir ce bien en vente, avec ses bêtes et son décor, à 11 millions d'euros.

Le couple a mis rapidement celle-ci en confiance au point qu'il s’installe dans le château et y entreprend des travaux d'aménagement important sans son accord. Il dégrade aussi la plupart des pièces, arrachant notamment les boiseries anciennes et les tentures. Leur désinvolture ne s'arrête pas là : les deux "mettent en vente le mobilier Louis XV laissé sur place par la propriétaire pour une valeur d’au moins 500.000 euros", selon la gendarmerie nationale qui rapporte ces faits et convainquent plusieurs antiquaires d'Ile-de-France et d'ailleurs qu'ils viennent d'en hériter et en tirent des liquidités très importantes....

Le couple avait déserté

La propriétaire qui ne vit pas sur place n'imagine pas une seule seconde que ce couple qui présentait bien s'est lancé dans de telles tractations. Le couple n'a jamais signé l'acte de vente et c'est parce qu'elle commence à trouver le temps long qu'en juillet 2023, elle décide d'aller voir ce qu'il se passe sur sa propriété.

À son arrivée, le couple a déserté et son château est dans un état effrayant. Selon 78actu qui a révélé cette affaire jeudi, le couple, en plus d'avoir vendu les meubles, est parti laissant plus de 97.000 euros de dégâts, et une ardoise de 24.000 euros auprès d’artisans locaux....

Les gendarmes de Rambouillet et de la Section de recherches de Versailles sont rapidement alertés de ces faits. Une enquête est ouverte et les investigations lancées.

Coutumiers des faits

À mesure que l'enquête avance, les gendarmes découvrent que le couple d'escrocs n'en était pas à sa première. Ce dernier aurait en effet également occupé un manoir à Monfort L'Amaury dans les Yvelines entre novembre 2022 et avril 2023 en escroquant également le propriétaire par une fausse promesse d’acquisition. Découvrant la supercherie, le propriétaire avait réinvesti les lieux et fait changer les serrures.

"Des perquisitions ont été alors conduites avec succès chez des antiquaires susceptibles d’avoir été contactés par les escrocs. Des meubles de valeur ont été retrouvés par les enquêteurs. Malgré les subterfuges leur permettant de masquer leur identité, les enquêteurs identifient ce couple d'escrocs, un homme de 47 ans et une femme de 41 ans déjà connus de la Justice pour des

escroqueries" rapporte ce vendredi la gendarmerie nationale dans un communiqué.

" Bonnie et Clyde de l’escroquerie"

C'est finalement en Charente-Maritime, sur l'île d'Oléron, que les enquêteurs retrouveront à la trace du couple, à Dolus d'Oléron précisément. Là, ce dernier s'était installé cette fois dans une propriété d'une valeur de 1,6 millions d'euros, encore une fois grâce à une fausse promesse d’acquisition.

Le couple, qui était dans cette maison en présence de leur enfant de 13 ans, a été finalement interpellé mardi dernier et placé en garde à vue. Des éléments concernant d’autres escroqueries, consommées pour certaines, à l’état de projet pour d’autres, ont été retrouvés au cours des perquisitions.

Présentés au tribunal judiciaire de Versailles jeudi à l'occasion d'une comparution immédiate, le couple a demandé à préparer sa défense."Nous avons là les Bonnie et Clyde de l’escroquerie. Une escroquerie bien rodée. Ils ont été difficiles à trouver. Gardons-les à portée de la main de la justice", a déclaré la procureure à l'audience selon les propos rapportés par 78actu. Celle-ci a demandé le placement en détention provisoire du couple. Le tribunal a suivi ses réquisitions. Leur enfant a été confié au grand-père maternel.

Leur procès devrait désormais avoir lieu le 29 février prochain.