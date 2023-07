Violences urbaines : plus de 240 établissements scolaires pris pour cible

Les commerces et les entreprises ne sont pas les seuls touchés par les violences urbaines déclenchées par la mort de Nahel, adolescent de 17 ans tué par un motard de la police lors d'un contrôle routier. Le ministère de l'Éducation a indiqué, mardi 4 juillet, que 243 établissements scolaires avaient subi des dégradations depuis le 27 juin dernier. Par ailleurs, une dizaine de sites ont subi des destructions lors des récentes nuits d'émeutes, selon le ministre Pap Ndiaye qui a promis que tous les élèves seraient accueillis quelque part à la rentrée.

"Une soixantaine d'établissements ont subi des dégâts importants, avec par exemple des débuts d'incendies", a déclaré le ministre sur RTL. "Et sur ces 60, une dizaine ont été détruits ou partiellement détruits". Si la tendance est à un retour au calme depuis quelques jours, les violences continuent parfois de viser des écoles, des collèges et des lycées. À l'heure actuelle, selon le ministre de l'Éducation, "on parle de dizaine de millions d'euros" de dégâts dans ces établissements.