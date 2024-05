Violences en Nouvelle-Calédonie : "un état de guerre civile", alerte Sonia Backes

Des violences ont encore éclaté dans la nuit de mardi à mercredi en Nouvelle-Calédonie, après le vote de l'Assemblée nationale sur la réforme constitutionnelle. Dans un communiqué, la présidente de la province sud, Sonia Backes, fait part d'un "état de guerre civile" et appelle à "une intervention massive et urgente de l'État".

Un "état de guerre civile", voilà comment Sonia Backes qualifie la situation en Nouvelle-Calédonie. Dans un communiqué, la présidente de la province sud et ancienne secrétaire d'État dénonce les violences de la nuit de mardi à mercredi, après le vote à l'Assemblée nationale de la réforme constitutionnelle rejetée par les indépendantistes. D'après les autorités locales, au moins deux personnes sont décédées au cours de ces violences.

"La France perdra sa souveraineté sur cette île"

"La ville de Nouméa et ses alentours, poumon économique de l'archipel, sont dévastés par des actes terroristes organisés par le bras armé du mouvement indépendantiste", fustige Sonia Backes. Selon elle, "sans une intervention massive et urgente de l'État", les autorités "perdront le contrôle de la Nouvelle-Calédonie dans les prochaines heures". "La France perdra sa souveraineté sur cette île du Pacifique qui a, pourtant, voté trois fois pour rester au sein de la République française."

La présidente de la province sud en appelle à Emmanuel Macron. "Monsieur le président, nous sommes en état de guerre civile", écrit-elle. "Je vous demande solennellement de déclarer l'état d'urgence et de mettre tous les moyens en œuvre pour ramener la paix et la sécurité, [...] notamment en engageant l'armée aux côtés des forces de police et de gendarmerie." Le chef de l'État a convoqué un Conseil de défense et de sécurité nationale ce mercredi matin à l'Élysée.