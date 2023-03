L'incendiaire de la cathédrale de Nantes en 2020 condamné à quatre ans de prison

Le procès de l'incendiaire présumé se tenait, mercredi 29 mars, deux ans et demi après les faits. Le tribunal de Nantes l'a condamné quatre ans de prison ferme, retenant une altération du discernement au moment des faits. Le ministère public avait requis six ans de prison contre l'homme de 42 ans à la santé précaire, qui souffre de troubles physiques et psychiques. Une peine assortie d'une interdiction de porter une arme et de séjourner dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de cinq ans.

Son avocate, Me Meriem Abkoui, qui avait plaidé l'abolition du discernement au moment de l'incendie, estime toutefois que "la question de sa responsabilité pénale demeure". "Il y a beaucoup d'aléas dans ses réponses qui manquent parfois de cohérence", a-t-elle déclaré après le jugement. "C'est bien une vaste colère et un sentiment de vengeance lié à sa situation administrative qui est à l’origine de cette mise à feu consciente et méthodique", a argumenté la procureure Véronique Wester-Ouisse.