Emplois fictifs au Sénat : l'ex-garde des Sceaux Michel Mercier condamné

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné, jeudi 26 janvier, l'ex-garde des Sceaux Michel Mercier à trois ans de prison avec sursis pour avoir octroyé des emplois parlementaires fictifs à son épouse et une de ses filles entre 2005 et 2014. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy (2010-2012), âgé de 75 ans, s'est rendu coupable de détournement de fonds publics pour avoir versé, dans le cadre de ses fonctions de sénateur, 50.000 euros de salaire à son épouse, Joëlle, entre 2005 et 2009, et plus de 37.000 euros à sa fille, Delphine, de 2012 à 2014.

Jugeant que les faits étaient "d'une gravité certaine" et que Michel Mercier avait fait "prévaloir son intérêt personnel sur l'intérêt commun", la justice l'a également condamné à 50.000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité et trois ans d'interdiction de toute fonction publique. L'ancien sénateur centriste a par ailleurs été reconnu coupable de détournement de fonds publics par négligence pour avoir continué à payer un assistant parlementaire qui ne travaillait plus pour lui. Il était aussi jugé pour prise illégale d'intérêts, mais les faits qui lui étaient reprochés à ce titre ont été déclarés prescrits par le tribunal.

Reconnues coupables de complicité et de recel, son épouse Joëlle et sa fille Delphine ont été condamnées, respectivement, à 18 mois de prison avec sursis et 40.000 euros d'amende et à 12 mois avec sursis et 10.000 euros d'amende. L'avocat de Michel Mercier n'a pas souhaité faire de commentaire.