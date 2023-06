De plus en plus de chiens empoisonnés ? Les propriétaires tirent la sonnette d'alarme

Le 8 mars 2023, au moins six chiens ont été intoxiqués aux abords de la Plaine des Sports au parc de la Citadelle de Lille. L'un d'entre eux, un petit teckel, n’a pas survécu. Quatre jours plus tard, le 12 mars, trois chiens sont décédés après avoir été empoisonnés lors de la finale du championnat de France de canicross à Vauvert (Gard) et un autre était entre la vie et la mort. Deux jours après l’événement, deux autres canidés ont été intoxiqués sur le même site alors que de panneaux indiquant les risques avaient été mis en place.

En mai dernier, à Saint-Coulomb, en Ille-et-Vilaine, une habitante a apposé des affiches sur un sentier bien connu pour informer les propriétaires de chiens qu’elle avait retrouvé "à plusieurs reprises des mini-saucissons mélangés avec une pâte bleue pouvant être du poison". Les exemples ne manquent pas, mais les mobiles restent pour l’instant difficiles à expliquer.