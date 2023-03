Le youtubeur "crudivoriste" Thierry Casasnovas en garde à vue

Sur YouTube, Thierry Casasnovas, "naturopathe" autodidacte est suivi par près de 600 000 personnes et s'est fait connaître par ses vidéos, regardées par des centaines de milliers d'abonnés, où il défend le manger cru et l'abstinence pour mieux vivre, régénérer et détoxifier son corps. Selon ces vidéos, ces pratiques peuvent prévenir, voire guérir cancer, diabète ou dépression.

En novembre dernier, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), s'était encore alarmée de l'influence du Catalan sur plusieurs adeptes, qui ont notamment "renoncé à leurs traitements médicaux". Le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) nous avait confirmé, en 2020, que ces cinq dernières années, sa cellule avait déjà reçu "plus de 500 signalements" visant le gourou de ce qu'il définit comme "la santé alternative".