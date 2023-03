En 2022, les contraventions pour atteinte à caractère raciste à la baisse, mais les crimes et délits grimpent

Dans le détail, les forces de sécurité ont enregistré sur l'année passée 12.600 infractions sur le territoire, qui se manifestent dans la majorité des cas par des "injures, provocations ou diffamations". Parmi ces infractions, 6600 relevaient de crimes ou délits et 6000 de contraventions.

Parmi les victimes, on retrouve principalement des hommes, des personnes âgées de 25 à 45 ans et des étrangers ressortissants d'un pays africain. Quant aux territoires où ces atteintes sont les plus nombreuses, "c’est à Paris, et dans une moindre mesure en Seine-Saint-Denis et dans le Bas-Rhin, que l’on dénombre le plus de crimes et délits à caractère raciste enregistrés par habitant", note le communiqué. Le phénomène est en revanche beaucoup moins représenté dans le Gers, en Vendée et à Mayotte.