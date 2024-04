EN BREF - Crâne transporté, vêtements retrouvés, morsures : ce qu'a révélé le procureur après la mort d'Émile

Jean-Luc Blachon, procureur de la République d’Aix-en-Provence, a donné une conférence de presse ce mardi. Le magistrat est revenu sur les circonstances de la découverte du corps de l'enfant et sur les blessures qu'il présentait. Il a également annoncé que des vêtements avaient été retrouvés.

Quatre jours après qu'une randonneuse a retrouvé des ossements du petit Émile au Haut-Vernet, Jean-Luc Blachon, procureur de la République d’Aix-en-Provence a dévoilé ce mardi, à l'occasion d'une conférence de presse, des éléments sur les circonstances de cette découverte.

Le petit garçon de deux ans et demi avait disparu le 8 juillet dernier de cette commune des Alpes-de-Haute-Provence où il passait le début des vacances chez ses grands-parents. Malgré les très nombreuses recherches menées depuis sa disparition, il aura fallu neuf mois pour que le corps du petit garçon réapparaisse. TF1info revient sur les annonces du magistrat.

La zone avait été fouillée

- Dès le signalement de la disparition d'Émile le 8 juillet dernier, d'importants moyens ont été déployés pour tenter de le retrouver. Militaires, drones, chiens, hélicoptère, pompiers ont été mobilisés, rejoints par de nombreux bénévoles pour explorer une vaste zone de plusieurs kilomètres carrés autour du Haut-Vernet," zone qui comprenait le chemin sur lequel le crâne d'Émile a été retrouvé samedi dernier" a expliqué le magistrat.

- "Le lieu de la découverte du crâne d'Émile est bien situé dans le périmètre des recherches opérationnelles des premiers jours", indique le magistrat sans pouvoir "affirmer que chaque mètre carré a été foulé par un membre des équipes de recherche et d'investigations, aussi loin soient-elles allées".

- À cet endroit et au début du mois de juillet, la végétation est dense. Le terrain, en dehors des chemins, est escarpé et il faisait 30° à l'ombre. Ces températures ont pu altérer notamment le travail des chiens pisteurs.

Une promeneuse a ramené le crâne chez elle

- C'est une randonneuse qui a découvert les ossements d'Émile samedi dernier entre 12 heures et 14 heures sur un chemin qu'"elle se souvient avoir arpenté plus d'un mois avant". "Perturbée par cette découverte, elle s'est saisie du crâne en prenant des précautions pour ne pas le souiller, et l'a placé dans un sac en plastique. Elle est rentrée chez elle et a appelé la gendarmerie", a fait savoir le procureur.

Un lieu qui peut être rejoint à pied par le bas du village

- Jean-Luc Blachon a spécifié que le lieu où ont été découverts les ossements d'Émile "peut être rejoint à pied par le bas du village, en 25 minutes environ à marche d'homme" et qu'il ne présente pas de difficultés particulières à l'exception de certains endroits où il est "très pentu".

Des vêtements retrouvés

- À proximité du lieu où les ossements d'Émile ont été retrouvés se trouve un ruisseau. Le long de ce ruisseau qui peut devenir torrent par temps de pluie, les enquêteurs ont découvert lundi, "en contrebas du chemin, à environ 150 mètres du lieu de la découverte du crâne, certains vêtements que portait Émile le jour de sa disparition : un t-shirt, ses chaussures et une culotte éparpillés sur quelques dizaines de mètres".

Fractures, fissures, morsures sur le crâne

- Les premières analyses du crâne d'Émile ont permis de révéler plusieurs informations. Le crâne d'Émile présente "de petites fractures et des fissures post-mortem", précise le magistrat. "Aucun traumatisme ante mortem n'a été observé".

- Le crâne présente des "traces de morsure probablement causées par un ou des animaux. Un maxillaire est absent sans que l'on puisse savoir aujourd'hui si elle s'est détachée naturellement ou sous la force d'une traction". L'aspect des os et des dépôts sur ces os permettent toutefois d'affirmer "qu'ils n'ont pas été enfouis et qu'ils ont été exposés longtemps aux variations météorologiques et aux intempéries" a détaillé le magistrat.

- Les os découverts ne permettent pas de déterminer la cause de la mort du petit Émile.

Aucune hypothèse privilégiée

- Les fouilles se poursuivent comme les investigations pour tenter de retrouver d'autres éléments et potentiels indices. "Entre la chute de l'enfant, l'homicide involontaire et le meurtre, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plus qu'une autre pour expliquer la disparition puis la mort de l'enfant", a reconnu le procureur.