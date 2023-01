En cavale avec sa fille depuis 11 ans, une mère condamnée à de la prison ferme

À l'issue de ce procès, la peine de Priscilla Majani, maintenue en détention, est allégée à deux ans et neuf mois. Son avocate Me Sophie Benayoun, qui avait plaidé la relaxe, s'est déclarée "très déçue", annonçant qu'elle allait former un pourvoi en cassation et chercher à obtenir en attendant son examen une libération conditionnelle. Cela "démontre un aveuglement de la justice face aux violences faites aux enfants", a-t-elle dit à l'AFP. "Madame Majani a été relaxée du chef de dénonciation calomnieuse, ça veut bien dire qu'elle n'a pas menti, qu'elle a rapporté la parole de sa fille et que c'est une mère protectrice".

Selon des vidéos postées sur les réseaux sociaux, quelques soutiens de la mère de famille s'étaient rassemblés près de la cour d'appel d'Aix pour manifester leur soutien à la prévenue, qui a bénéficié de l'appui de diverses personnalités réunies sous le hashtag #jauraisfaitcommeelle. Placée sous curatelle en Suisse, la fille du couple, aujourd'hui âgée de 17 ans, a porté plainte contre son père auprès de la justice helvétique pour des faits de violences psychologique, physique et sexuelle. Le 1er janvier 2023, Camille a confirmé les accusations de sa mère dans une vidéo mise en ligne sur YouTube.