VIDÉO - Immeubles effondrés à Lille : "À quelques secondes près, j'étais en-dessous"

Il ne reste plus qu'un immense tas de gravats, comme on peut le constater dans le reportage de TF1 ci-dessus. En plein centre de Lille, là où hier se dressaient deux immeubles, comprenant des appartements et des boutiques, on n'en voit plus que les décombres, inspectées par les secours pour déterminer si personne n'est enseveli dessous. Quelques heures après l'effondrement spectaculaire survenu ce samedi matin, on craint qu'un médecin, porté disparu, ne se trouve sous les gravats.